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С первого декабря Обнинск начнет преображаться!

20 ноября 2017
Мероприятия


С первого декабря Обнинск начнет преображаться!

Как отчитался на сегодняшней планерке в городской администрации вице-мэр по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН, на данный момент в наукограде проходят мероприятия по подготовке города к празднованию Нового года и рождества.

Однако с первого декабря все работы будут переведены в усиленный режим. Так, силами коммунальных служб в городе появятся самые важные гостьи праздников – новогодние ели. Их монтаж и украшение Вячеслав Вячеславович пообещал закончить до пятнадцатого числа.

Более того, среди организаций также будет проведен своеобразный конкурс на лучшее оформление фасада своего здания. Победители будут отмечены специальными наградами.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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