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МФЦ на Долгининской скоро закроется!

20 ноября 2017
Общество


МФЦ на Долгининской скоро закроется!

Эту печальную новость сообщила журналистам портала Obninsk.Name рассказала руководитель многофункционального центра в Обнинске Светлана ГРИГОРЕНКО.

Главной причиной переезда стала смена собственника арендуемого помещения, у которого несколько иные виды на него – по некоторым данным, вместо МФЦ появится очередная «Пятерочка». Хотя этому магазину, скорее всего, придется изрядно потрудиться с получением согласований как в органах местного самоуправления, так и у жильцов дома. Дело в том, что, в отличии от соседнего дома, где по проекту предусматривался продуктовый магазин и дебаркатер для подъезда грузовиков, на Долгининской, 6 ничего подобного нет. Вряд ли кто-то с легкостью разрешит здесь сделать вместо большого витражного окна ворота для разгрузки фур «Пятерочки».

- Жаль, что закрывается МФЦ, только-только люди привыкли к этому месту, оно во многом имиджевое для «Солнечной долины», здесь такой серьезный объект просто был необходим, - вздыхает посетительница центра Мария ТИТОВА.

Между тем, по словам Светланы Григоренко, сейчас в помещение «Экобазара», где также работает второй филиал МФЦ, идет ремонт, и как только работы будут завершены, все специалисты с Долгининской переедут туда.

- У нас там будет большой центр на 27 окон, - пояснила Светлана Геннадьевна.

Точная дата переезда пока не называется, однако по предварительной информации новоселье произойдет 10-11 декабря.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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