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20 ноября 2017
МЧС
Обнинские спасатели не бросили в беде ни старушку, ни малышей
В минувшие выходные дни обнинским спасателям пришлось два раза вскрывать двери.
В первом случае на проспекте Ленина случайно закрылись двое маленьких детей, когда их мама вышла в подъезд к мусоропроводу. Малыши не смогли повернуть назад защелку и перепугались. И пока женщина успокаивала рыдающих детей, соседи вызвали спасателей. Пришлось также вызвать на место и участкового уполномоченного. В итоге все завершилось благополучно. Дверь вскрыли с помощью слесарного инструмента и семья воссоединилась.
А в многоэтажке на проспекте Маркса тревогу подняли знакомые старушки, которая не смогли до нее достучаться. Позже выяснилось, что ей стало плохо. К счастью, бабушку успели спасти.
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