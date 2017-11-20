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Обнинские спасатели не бросили в беде ни старушку, ни малышей

20 ноября 2017
МЧС


Обнинские спасатели не бросили в беде ни старушку, ни малышей

В минувшие выходные дни обнинским спасателям пришлось два раза вскрывать двери.

В первом случае на проспекте Ленина случайно закрылись двое маленьких детей, когда их мама вышла в подъезд к мусоропроводу. Малыши не смогли повернуть назад защелку и перепугались. И пока женщина успокаивала рыдающих детей, соседи вызвали спасателей. Пришлось также вызвать на место и участкового уполномоченного. В итоге все завершилось благополучно. Дверь вскрыли с помощью слесарного инструмента и семья воссоединилась.

А в многоэтажке на проспекте Маркса тревогу подняли знакомые старушки, которая не смогли до нее достучаться. Позже выяснилось, что ей стало плохо. К счастью, бабушку успели спасти.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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