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Приставы заставили директора предприятия отдать взыскателю деньги

20 ноября 2017
Общество


Приставы заставили директора предприятия отдать взыскателю деньги

В соседнем с Обнинском Жуковском районе судебные приставы взыскали с организации задолженность в пользу жителя.

Юридическое лицо задолжало гражданину более одного миллиона рублей, но отдавать эти деньги руководство предприятия не торопилось.

В период, предусмотренный для добровольного исполнения судебного решения, должником было оплачено 100 тысяч рублей в счет погашения задолженности. Однако после этого директор организации перестал отвечать на звонки и вызовы судебного пристава.

А, между тем, приставы установили, что у юридического лица в собственности имеется автомобиль Volkswagen Passat. Данное транспортное средство было объявлено в розыск. В результате проведения комплекса розыскных мероприятий автомобиль должника был обнаружен, причем управлял им лично директор организации. Судебный пристав произвел арест иномарки и изъял ее.

После ареста автомобиля, примерная рыночная стоимость которого составляет один миллион рублей, директор организации разом оплатил всю сумму задолженности. Кроме того, должнику пришлось заплатить и исполнительский сбор в доход государства в размере 65 тысяч рублей.

Денежные средства были тут же перечислены взыскателю.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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