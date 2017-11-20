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В Обнинске за 2017 год в асфальт закатали более 48 миллионов рублей

20 ноября 2017
Благоустройство


В Обнинске за 2017 год в асфальт закатали более 48 миллионов рублей

Такую статистику сегодня на совещании в Администрации в рамках отчета о проделанной деятельности начальник отдела по благоустройству Андрей БЕЛИКОВ.

Всего за этот год в первом наукограде было отремонтировано 40 тысяч метров дорог. Еще более 500 квадратов дорожного покрытия отремонтировали «карточным методом».

Ремонтные мероприятия проводились на улицах: Аксенова, Цветкова, Дачная, Королева, на Пяткинском и Пионерском проездах и на других улицах города.

Более 9 миллионов было вложено в ремонт внутридворовых проездов, а также на организацию парковок (как, например, в районе дома №102 на проспекте Ленина и на Победы, 19). Более четырех миллионов было потрачено на реконструкцию тротуаров.

А на зеленое хозяйство в этом году город израсходовал около 28 миллионов рублей. Эти деньги пошли на содержание лесного хозяйства, посадку новых деревьев (134 штуки) и кустарников (1337 штук), стрижку зеленных насаждений и газонов, а также на организацию клуб и прочие ландшафтные нужды.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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