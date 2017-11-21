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21 ноября 2017
Благоустройство
В Балабанове появится площадка с символикой города
Несмотря на неоднократное заявление чиновников о намерениях расторгнуть договор с подрядчиком, нарушившим все договорные сроки, на днях новые малые архитектурные формы появились на детской площадке на ул. Лесной.
Стоит отметить, что на данный МАФ депутат Гордумы Николай ГУСЕВ добавил личный средства в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, Николай Иванович пожелал, чтобы данный объект детского досуга украсила символика города. Именно это обстоятельство и называли причиной столь долгого изготовления самой большой площадки, устанавливаемой в Балабанове в 2017 году.
Тем не менее, на сегодняшний день детский городок еще не смонтирован, приезда подрядчика в администрации ожидают на текущей неделе. В этом же интервале должна появиться и вторая часть игровой площадки, на которой, обещают чиновники, и будут располагаться символы города.
Окончательное обустройство этой зоны отдыха завершится только в 2018 году. Однако на резиновое покрытие горожанам рассчитывать не приходится. Все что обещают в администрации – создать песчаную подушку.
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