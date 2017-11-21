В Балабанове появится площадка с символикой города

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

В соседнем Русинове наконец спилили дорожный знак, недавно поставленный прямо посреди дорожки для пешеходов.

В Обнинске за 2017 год в асфальт закатали более 48 миллионов рублей