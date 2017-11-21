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21 ноября 2017
Общество
Калужский омбудсмен сегодня приедет в Обнинск
Личный прием в первом наукограде сегодня 21 ноября проведет уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.
Об этом он сообщил на своей страничке в Фейсбуке.
-Город - особенный. Вопросы и люди там всегда непредсказуемы, интересны. Прием провожу вместе с депутатом Законодательного Собрания области Олегом Комиссаром, - подчеркнул Юрий Иванович.
С утра калужский омбудсмен посетит соседний Боровск, где к нему на прием уже записалось 17 человек, а с 14 часов 30 минут в обнинском Доме ученых будет общаться с жителями первого наукограда. Также у Зельникова сегодня запланирована встреча с главой обнинской администрации Владиславом ШАПШОЙ.
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