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21 ноября 2017
Медицина
Грипп в Обнинске ожидают после Нового года
Порядка тысячи человек в Калужской области на прошлой неделе был поставлен диагноз ОРВИ. Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name главный врач КБ №8 ФМБА России Владимир ПЕТРОВ, ситуация в Обнинске на сегодняшний день тоже стабильная, и здесь сказываются множество факторов.
- В инфекциях вообще комплекс играет роль. Положительно сказалась и достаточно теплая, сухая погода, которая господствовала в регионе, дожди начались лишь в последнее время. Это с одной стороны, а с другой стороны сам вирус еще не начал циркулировать в нашем городе, - уверен Владимир Александрович.
И хотя медики в отличие от эпидемиологов не делают долгосрочных прогнозов, грипп обнинские врачи ожидают во второй половине января.
- Как правило, в начале января и дети, и взрослые разобщены, а после окончания новогодних каникул, вновь формируются коллективы, и идет подъем заболеваемости, - резюмировал Петров.
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