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Обнинский поджигатель никак не угомонится

21 ноября 2017
МЧС


Обнинский поджигатель никак не угомонится

В Обнинске продолжаются массовые поджоги мусора.

Как проинформировали журналистов Obninsk.Name в восьмом отряде ФПС по Калужской области, только вчера в городе имело место три таких случаях. На улице Ляшенко, 6, горел контейнер с твердыми коммунальными отходами, а на улицах Комарова, 7 и Энгельса, 30 кто-то подпалил мусоропроводы.

Все три пожара спасатели локализовали. Однако жителей беспокоит тот факт, что поджигателя до сих пор не могут выявить.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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