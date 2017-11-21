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Обнинский ЗАГС первым отказался от лишних бумаг

21 ноября 2017
Общество


Обнинский ЗАГС первым отказался от лишних бумаг

В Калужской области идет плавный процесс перехода всех муниципальных и государственных структур на электронный документооборот.

И обнинский ЗАГС здесь отличился: его сотрудники первыми перевели архивные записи в электронную форму.

Как проинформировала руководитель отдела ЗАГС наукограда Лидия СИНЕЦКИНА, архивный фонд вверенной ей структуры с 1957 года насчитывает около 189 тысяч актовых записей. При этом с 1957 по 2003 годы актовые записи велись только на бумажном носителе, и их уже скопилось около 123 тысяч. Так что работу пришлось провести колоссальную.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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