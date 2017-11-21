Белоусовцы сутки сидят без отпления!

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

Об этой беде журналистам портала Obninsk.Name рассказала жительница города Галина ВЛАДИМИРОВА.По словам женщины батареи во всем городе охладели вчера вечером и до сих пор ситуация остается неизменно.- Это какой-то кошмар!- возмущается женщина.- У нас же маленькие дети, а на дворе не май месяц, чтоб в таком холоде сидеть.Как пояснили в аварийно-диспетчерской службе муниципальной управляющей компании города Белоусово, отключение отопления было связано с аварией на теплотрассе, которая произошла вчера вечером.- Устраняли ее всю ночь, и сегодня днем работала бригада, - заверила диспетчер.И уже сейчас отопительная система вновь наполняется горячей водой. Через 5-6 часов тепло вновь вернется в дома, куда потом придут сантехники, чтобы устранить возможное завоздушивание системы.