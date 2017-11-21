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Белоусовцы сутки сидят без отпления!

21 ноября 2017
ЖКХ


Белоусовцы сутки сидят без отпления!

Об этой беде журналистам портала Obninsk.Name рассказала жительница города Галина ВЛАДИМИРОВА.

По словам женщины батареи во всем городе охладели вчера вечером и до сих пор ситуация остается неизменно.

- Это какой-то кошмар!- возмущается женщина.- У нас же маленькие дети, а на дворе не май месяц, чтоб в таком холоде сидеть.

Как пояснили в аварийно-диспетчерской службе муниципальной управляющей компании города Белоусово, отключение отопления было связано с аварией на теплотрассе, которая произошла вчера вечером.

- Устраняли ее всю ночь, и сегодня днем работала бригада, - заверила диспетчер.

И уже сейчас отопительная система вновь наполняется горячей водой. Через 5-6 часов тепло вновь вернется в дома, куда потом придут сантехники, чтобы устранить возможное завоздушивание системы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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