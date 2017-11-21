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21 ноября 2017
Мероприятия
В Обнинске состоялся прием граждан уполномоченным по правам человека Калужской области
Отметим, что сегодня Юрий Иванович также успел посетить и Боровский район, где провел аналогичное мероприятие.
Встречу Юрий Иванович проводил в тандеме с депутатом законодательного собрания Калужской области Олегом КОМИССАРОМ.
Надо сказать, что на мероприятии было довольно «жарко». Эмоции, порой, хлестали через край, и омбудсмену даже приходилось играть роль так называемого успокоительного, чтобы привести слишком перевозбужденных граждан в чувство. Всего на прием записались девять человек, каждый из которых получил от Зельникова необходимую помощь и ответы на вопросы.
Подробнее о приеме читайте в ближайшем выпуске газеты «Неделя Обнинска».
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