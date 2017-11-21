|
21 ноября 2017
Власть
Публичные слушания по бюджету в Обнинске состоятся уже завтра
Завтра все неравнодушные жители Обнинска смогут принять участие в публичных слушаниях по бюджету на следующий год.
Отметим, что депутаты уже несколько раз собирались на комитетах, где обсуждали траты на 2018-ый, и готовы вынести свои решения, так сказать, на общественный суд.
Регистрация участников начнется в 15:45 в здании администрации, сами же публичные слушания начнутся в 16:00 в кабинете № 404.
Гостям мероприятия необходимо иметь при себе паспорт.
Просмотров: 72
Последние новости из рубрики «Власть»:
17 ноября 2017
Обнинские депутаты пока не уверены, что чиновники учли их финансовые пожелания
В настоящее время «парламентарии» наукограда рассматривают бюджет на будущий год и плановый периоды 2019-2020
15 ноября 2017
Олег Запольский покинул пост главы Ермолина
Последние месяцы уходящего года для чиновников являются очень важным и ответственным периодом, ведь именно
31 октября 2017
Анатолий Артамонов – в десятке лучших!
На днях центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, где оценивалась
24 октября 2017
Депутаты от спорта усомнились в своих полномочиях
Одним из вопросов, который обсудили сегодня избранники народа на официальном заседание Горсобрания, стало
23 октября 2017
Обнинские депутаты завтра раздадут звания и знаки
Очередное официальное заседание Горсобрания состоится во вторник, 24 октября. На повестке дня у парламентариев
12 октября 2017
Анатолий Артамонов будет воспитывать новую политическую элиту страны
О старте конкурса «Лидеры России» в среду 11 октября заявил заместитель главы администрации президента
9 октября 2017
Балабаново забрал в собственность имущество минобороны
В соседнем с Обнинском Боровском районе произошло событие, которое в Балабанове ждали много лет: имущество
10 октября 2017
Директора балабановского МУП «МЦОН» вызвалои «на ковер»
В соседнем с Обнинском Балабанове директор муниципального предприятия «Многофункциональный центр обслуживания
6 октября 2017
Французы гордятся своими связями с Обнинском
Как известно, на данный момент градоначальник Обнинска Владислав ШАПША находится во французском городе
5 октября 2017
Балабановским чиновникам пригрозили увольнениями и общим отпуском на новый год
Глава администрации соседнего с Обнинском Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ недоволен работой своих сотрудников.
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
Самое читаемое
Благоустройство
9 ноября 2017
Балабановцы сочли новую детскую площадку небезопасной
Строительство
8 ноября 2017
Чиновники раскрыли имя застройщика у «Плазы»
Лента новостей
21 ноября 2017
В Балабанове приведут в порядок три самые страшные подстанции
Жители...
21 ноября 2017
Обнинская полиция провела День открытых дверей по трудоустройству
Важно...
21 ноября 2017
Обнинские полицейские задержали серийного вора
С...
21 ноября 2017
В Балабанове появится площадка с символикой города
В...
20 ноября 2017
Приставы заставили директора предприятия отдать взыскателю деньги
В...
20 ноября 2017
Жителей Обнинска начали приучать «к добру»!
Напомним,...
20 ноября 2017
В Балабанове появятся новые места для НТО
Целый...
20 ноября 2017
Спамеры попросили обнинцев вернуть деньги
Об...
17 ноября 2017
В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска
Как...
17 ноября 2017
Обнинские медики готовы идти навстречу горожанам
Прохождение...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
6
Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!
3
3
НЕСЧАСТНАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ДОШЛА ДО ГУБЕРНАТОРА. ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ – ПРЕЗИДЕНТ МЕДВЕДЕВ
4
2
Утопая в отходах...
5
1
Капитальный ремонт дороги на Кривское обнинцы назвали «насмешкой»
1
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
2
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
3
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
4
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
5
6
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
720
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.