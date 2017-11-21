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21 ноября 2017
ЖКХ
Обнинские дома проверят на пригодность для инвалидов
Парламентариев эта тема очень взбудоражила, например, депутат городского собрания Евгений ХАЛЕЦКИЙ, озаботился вопросом касательно того, есть ли какая-то практическая польза от таких обследований и предлагаются ли какие-то конкретные технические решения обнаруженных проблем.
Успокоил коллегу по комитету Анатолий ШАТУХИН, отметивший, что все необходимые полномочия у этой комиссии есть.
- Технические решения предлагаются, есть люди со соответствующей подготовкой, но иногда условия сильно затрудняют реализацию. Приходится искать какие-то более сложные варианты, - отметил Анатолий Ефимович.
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