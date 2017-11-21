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Обнинские дома проверят на пригодность для инвалидов

21 ноября 2017
ЖКХ


Обнинские дома проверят на пригодность для инвалидов

Сегодня на заседании комитета по ЖКУ было зачитано постановление администрации об утверждении плана мероприятий по обследованию помещений на предмет доступности их для проживающих там лиц с ограниченными возможностями.

Парламентариев эта тема очень взбудоражила, например, депутат городского собрания Евгений ХАЛЕЦКИЙ, озаботился вопросом касательно того, есть ли какая-то практическая польза от таких обследований и предлагаются ли какие-то конкретные технические решения обнаруженных проблем.

Успокоил коллегу по комитету Анатолий ШАТУХИН, отметивший, что все необходимые полномочия у этой комиссии есть.

- Технические решения предлагаются, есть люди со соответствующей подготовкой, но иногда условия сильно затрудняют реализацию. Приходится искать какие-то более сложные варианты, - отметил Анатолий Ефимович.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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