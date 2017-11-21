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Обнинская полиция провела День открытых дверей по трудоустройству

21 ноября 2017
Мероприятия


Обнинская полиция провела День открытых дверей по трудоустройству

Важно отметить, что этот день открытых дверей для обнинских полицейских стал первым, ранее правоохранители подобных мероприятий не проводили.

На встрече с потенциальными работниками присутствовал лично начальник ОМВД России по городу Обнинску Александр КУДРЯШОВ и руководители других отделов, каждый из которых рассказал о специфике службы в своем подразделении и требованиях к кандидату.

- Не переживайте если вдруг вы по каким-то требованиям не подойдете тому или другому отделу, у нас есть много предложений где ваша кандидатура окажется очень востребована. По сути, самое главное для работы в полиции – это желание жить в справедливом, правовом обществе, - отметил Александр Александрович.

К слову, гостей в этот день у полицейских было немало и абсолютно все - молодые люди. Школьники и студенты, горящие желанием попробовать свои силы в служении обществу, что, безусловно, является хорошим знаком.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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