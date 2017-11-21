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21 ноября 2017
Мероприятия
Обнинская полиция провела День открытых дверей по трудоустройству
На встрече с потенциальными работниками присутствовал лично начальник ОМВД России по городу Обнинску Александр КУДРЯШОВ и руководители других отделов, каждый из которых рассказал о специфике службы в своем подразделении и требованиях к кандидату.
- Не переживайте если вдруг вы по каким-то требованиям не подойдете тому или другому отделу, у нас есть много предложений где ваша кандидатура окажется очень востребована. По сути, самое главное для работы в полиции – это желание жить в справедливом, правовом обществе, - отметил Александр Александрович.
К слову, гостей в этот день у полицейских было немало и абсолютно все - молодые люди. Школьники и студенты, горящие желанием попробовать свои силы в служении обществу, что, безусловно, является хорошим знаком.
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