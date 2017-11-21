В Балабанове приведут в порядок три самые страшные подстанции

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

В соседнем Русинове наконец спилили дорожный знак, недавно поставленный прямо посреди дорожки для пешеходов.

В Обнинске за 2017 год в асфальт закатали более 48 миллионов рублей

Жители Балабанова уже давно возмущаются внешним видом старых электроподстанций, и на днях в РЭС, наконец-то, согласились привести в порядок самые проблемные из них.Таким образом, благоустроят подстанции на ул. Лесной, д.5, возле сквера за магазином «Родной», а также рядом с четвертой школой. Все эти три объекта должны быть сделаны в следующем году.Уже в ближайшее время балабановские чиновники отправят в РЭС официальное обращение с просьбой выполнить эту работу.