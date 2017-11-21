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В Балабанове вновь перенесли сроки окончания ремонта железнодорожного моста

21 ноября 2017
Строительство


В Балабанове вновь перенесли сроки окончания ремонта железнодорожного моста

Как рассказал главный архитектор Балабанова Всеволод НЕРУШЕВ, подрядчик, выполняющий ремонт пешеходного перехода на железнодорожном вокзале, сдвинул сроки сдачи объекта на 15 декабря.

Несмотря на то, что это уже где-то четвертый устанавливаемый «крайний срок», Всеволод Александрович не теряет оптимизма.

– За последние полторы недели у них произошел существенный прорыв, так что надеемся, что им удастся успеть, – отметил Нерушев.

По его словам, сильно замедляет процесс ремонта моста лишь то, работа идет только при дневном свете и заканчивается где-то в половине пятого вечера. На сегодняшний день выполнено около 80% от общего объема. В частности, смонтированы все железобетонные конструкции и в данный момент делается гидроизоляция верхнего перехода и монтируются ограждения.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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