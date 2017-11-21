Обнинск
Новости
В Балабанове опредилили “комфортную пятерку” на 2018 год

21 ноября 2017
Благоустройство


В Балабанове опредилили “комфортную пятерку” на 2018 год

В Балабанове определили дома, дворы которых в следующем году войдут в программу «Формирование комфортной городской среды» и получат возможность благоустройства своих территорий за федеральные средства.

Из почти двух десятков заявок, поданных жителями в администрацию, комиссия определила пять адресов, на которые в 2018 году потратят доставшиеся Балабанову средства. Остальных претендентов распределили в графике работы по программе до 2022 года.

Кроме того, несмотря на снятые ограничения по обязательному благоустройству общественных территорий, в муниципалитете решили не отказываться от этой идеи и осуществить ранее разработанный план.

Согласно ему в следующем году город достроит сквер на ул. Гагарина. В 2019-м разобьёт мини-сквер на пустыре ул. Лесной и начнет работу по обустройству амбициозного проекта – строительству общественной зоны на ул. Кооперативной. Окончание строительства на этой большой по протяженности территории завершится в 2020 году. Далее дело дойдет до сквера на ул. Коммунальной в районе школы искусств, и завершающим аккордом пятилетней программы в 2022 году станет строительство аллеи на ул. Дзержинского.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 97

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #Балабаново, #благоустройство, #комфортная среда:


21 ноября 2017

В Балабанове вновь перенесли сроки окончания ремонта железнодорожного моста
Как рассказал главный архитектор Балабанова Всеволод НЕРУШЕВ, подрядчик, выполняющий ремонт пешеходного...
20 ноября 2017

В Обнинске начали реконструировать мост
В Обнинске, наконец, начали активно проводить работы по реконструкции моста через железную дорогу. В...
20 ноября 2017

Балабановским чиновникам поднимут зарплату
В соседнем с Обнинском Балабанове чиновников ожидает очередное повышение зарплаты. Такое предварительное...
20 ноября 2017

В Обнинске за 2017 год в асфальт закатали более 48 миллионов рублей
Такую статистику сегодня на совещании в Администрации в рамках отчета о проделанной деятельности начальник...
21 ноября 2017

В Балабанове появится площадка с символикой города
В соседнем с Обнинском Балабанове все ещё идет процесс установки детских площадок во дворах. Несмотря...
21 ноября 2017

В Балабанове приведут в порядок три самые страшные подстанции
Жители Балабанова уже давно возмущаются внешним видом старых электроподстанций, и на днях в РЭС, наконец-то,...
19 ноября 2017

Новая экопарковка обернулась для одного из балабановских домов кошмаром!
С наступлением дождей некоторые жители балабановского дома 11 по улице Боровской пришли в ужас от результатов...
20 ноября 2017

В Балабанове появятся новые места для НТО
Целый год администрация Балабанова вела непримиримый бой с незаконными нестационарными торговыми объектами.
18 ноября 2017

В Русинове все-таки убрали опасный дорожный знак
В соседнем Русинове наконец спилили дорожный знак, недавно поставленный прямо посреди дорожки для пешеходов.
17 ноября 2017

В Обнинск приехали Петр и Феврония
В минувшие выходные в областном центре был установлен памятник Ивану Третьему. Споры об уместности этой...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.