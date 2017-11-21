В Балабанове опредилили “комфортную пятерку” на 2018 год

В Балабанове определили дома, дворы которых в следующем году войдут в программу «Формирование комфортной городской среды» и получат возможность благоустройства своих территорий за федеральные средства.Из почти двух десятков заявок, поданных жителями в администрацию, комиссия определила пять адресов, на которые в 2018 году потратят доставшиеся Балабанову средства. Остальных претендентов распределили в графике работы по программе до 2022 года.Кроме того, несмотря на снятые ограничения по обязательному благоустройству общественных территорий, в муниципалитете решили не отказываться от этой идеи и осуществить ранее разработанный план.Согласно ему в следующем году город достроит сквер на ул. Гагарина. В 2019-м разобьёт мини-сквер на пустыре ул. Лесной и начнет работу по обустройству амбициозного проекта – строительству общественной зоны на ул. Кооперативной. Окончание строительства на этой большой по протяженности территории завершится в 2020 году. Далее дело дойдет до сквера на ул. Коммунальной в районе школы искусств, и завершающим аккордом пятилетней программы в 2022 году станет строительство аллеи на ул. Дзержинского.