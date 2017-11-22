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22 ноября 2017
Экология
В Обнинске потравят грызунов и насекомых
Договоры на проведение работ по истреблению грызунов и бытовых насекомых, в соответствие с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на будущий год должны заключить руководители предприятий всех форм собственности.
Сделать это необходимо в срок до 31 декабря текущего года.
Представителей компаний ждут в отделе профилактической дезинфекции ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №8» ФМБА России.
Справки по телефону: 39-3-74-54 с восьми до шестнадцати часов.
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