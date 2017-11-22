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В Обнинске потравят грызунов и насекомых

22 ноября 2017
Экология


В Обнинске потравят грызунов и насекомых

Договоры на проведение работ по истреблению грызунов и бытовых насекомых, в соответствие с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на будущий год должны заключить руководители предприятий всех форм собственности.

Сделать это необходимо в срок до 31 декабря текущего года.

Представителей компаний ждут в отделе профилактической дезинфекции ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №8» ФМБА России.

Справки по телефону: 39-3-74-54 с восьми до шестнадцати часов.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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