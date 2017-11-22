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22 ноября 2017
Спорт
Обнинские борцы не дают соперникам расслабляться
На днях воспитанники обнинской спортивной школы «Держава» посетили сразу два соревнования.
Так, например, в Москве состоялось первенство городского округа Котельники по дзюдо, собравшее более 400 спортсменов из разных городов.
Воспитанник обнинской «Державы» Артем КАДАНОВ сумел одержать четыре победы, в результате чего занял первое место в своей весовой категории.
А в Можайске днем ранее проходил Межрегиональный турнир, посвященный Всемирному дню самбо.
В соревнованиях приняли участие несколько сотен спортсменов из Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Липецкой и других областей.
Обнинские спортсмены и на этот раз выбились в лидеры. По «бронзе» домой увезли Ондар МАМЕДОВ и Глеб ГОРДЕЙЧИНКО.
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