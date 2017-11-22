Балабановские чиновники попросят РЭС не оставлять после себя траншеи

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

В следующем году «Паркон» принесет городу на два миллиона рублей больше, чем в текущем