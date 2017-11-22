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Балабановские чиновники попросят РЭС не оставлять после себя траншеи

22 ноября 2017
Дороги


Балабановские чиновники попросят РЭС не оставлять после себя траншеи

В Балабанове на улице Дзержинской наконец-то засыпали яму, которая образовалась после устранения рабочими РЭС аварии на электросетях.

Однако никакого благоустройства там сделано не было, хотя ранее на месте раскопок находилось четыре парковочных места.

Как признался директор местной УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, парковки эти были сделаны самими жителями и никем не согласовывались. Тем не менее, труд людей пошел насмарку, и восстанавливать это, похоже, в любом случае никто не будет. Также оказалась не убранной куча спиленных веток.

– Хотелось бы все-таки такие вопросы доводить до конца. Люди там отсыпали, было чисто и хорошо, а они просто закопали яму, чтобы туда не упали люди, – рассказал Руслан Викторович.

Заместитель главы администрации Балабанова по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА попросила чиновников написать энергетикам обращение с просьбой навести там порядок.

– Все-таки это не первый случай, когда РЭС не ликвидирует все эти траншеи, которые они оставляют, – отметила Нина Сергеевна.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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