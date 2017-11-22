Парковку на Балабановском кладбище должны заасфальтировать в следующем году

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

В Обнинске за 2017 год в асфальт закатали более 48 миллионов рублей