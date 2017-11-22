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Парковку на Балабановском кладбище должны заасфальтировать в следующем году

22 ноября 2017
Благоустройство


Парковку на Балабановском кладбище должны заасфальтировать в следующем году

В Балабанове на городском кладбище на днях появилась скамейка, которую просили установить местные жители.

А в ближайшее время здесь пройдет приемка отремонтированной дороги. Однако на этом благоустройство этого места не закончится.

Уже в следующем году планируется привести в порядок и заасфальтировать автомобильную площадку перед въездом на кладбище. В связи с этим директору Многофункционального центра обслуживания населения Борису СЕРГЕЕВУ поручено составить смету на данные работы.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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