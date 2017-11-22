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22 ноября 2017
Происшествия
Обнинские кулинары опять чудят
Жители Обнинска не перестают пугать своих соседей задымлениями.
И каждый раз ложные звонки на пульт службы 112 поступают из-за чьих-то неважных кулинарных способностей. Вот и в этот раз жители дома № 21 по улице Комсомольской, увидев, что весь подъезд в дыму, решили, что у кого-то в квартире начался пожар.
Однако приехавшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили, что беспечные хозяева одной из квартир так неумело жарили котлеты. И не то, чтобы они про них совсем забыли. Как раз наоборот. Просто, видимо, приобрели неудачное подсолнечное масло.
– Качественные продукты сейчас и вправду днем с огнем не найдешь, – согласились с хозяевами задымленной квартиры их соседи.
В итоге подъезд пришлось хорошенько проветривать. А котлеты, говорят, получились вкусными, хотя и пригорели.
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