Обнинская карта ремонта дорог будет готова уже через месяц

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске за 2017 год в асфальт закатали более 48 миллионов рублей

В следующем году «Паркон» принесет городу на два миллиона рублей больше, чем в текущем