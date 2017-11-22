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Обнинская карта ремонта дорог будет готова уже через месяц

22 ноября 2017
Дороги


Обнинская карта ремонта дорог будет готова уже через месяц

Глава администрации Обнинска Владислав ШАПША дал поручение сотрудникам комплекса городского хозяйства в течение ближайшего месяца составить карту ремонта дорог на следующий год.

Уже известно, что туда должен будет войти проспект Ленина в 51-ом микрорайоне. В том числе в 2018 году будет сдаваться и строящийся участок дороги в «Заовражье».

Кроме того, мэр напомнил о необходимости привести в надлежащий вид дорожное покрытие в районе муниципальной парковки на улице Мира. В настоящее время там проводится освещение. А сам объект передается новому собственнику. Градоначальник поторопил своих подчиненных.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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