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22 ноября 2017
Экономика
Обнинские финансисты не видят проблему грядущей безработицы
После чего народные избранники обратились к ней с вопросами. В частности, заместитель председателя комитета Анатолий ШАТУХИН поинтересовался, как отразится на бюджете города ситуация с недополучением в бюджет налогов на доходы физических лиц в связи с тем, что на ряде предприятий Обнинска грядут сокращения.
Но Людмила Иннокентьевна успокоила депутата.
– У нас невысокий уровень безработицы, – отметила она. – Поэтому данная ситуация не сильно повлияет на общую сумму сбора таких налогов.
Хотя, надо заметить, пару недель назад директор ЦЗН Татьяна ПЕЛЕВИНА говорила на планерке в мэрии о том, что сокращение ждет около 800 работников трех городских предприятий. Цифра все-таки серьезная.
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