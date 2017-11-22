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Обнинские финансисты не видят проблему грядущей безработицы

22 ноября 2017
Экономика


Обнинские финансисты не видят проблему грядущей безработицы

На вчерашнем заседании комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания начальник управления финансов городской администрации Людмила КОНОВАЛОВА в очередной раз сделала доклад о бюджете наукограда на 2018 год и плановый период 2019-2010 годов.

После чего народные избранники обратились к ней с вопросами. В частности, заместитель председателя комитета Анатолий ШАТУХИН поинтересовался, как отразится на бюджете города ситуация с недополучением в бюджет налогов на доходы физических лиц в связи с тем, что на ряде предприятий Обнинска грядут сокращения.

Но Людмила Иннокентьевна успокоила депутата.

– У нас невысокий уровень безработицы, – отметила она. – Поэтому данная ситуация не сильно повлияет на общую сумму сбора таких налогов.

Хотя, надо заметить, пару недель назад директор ЦЗН Татьяна ПЕЛЕВИНА говорила на планерке в мэрии о том, что сокращение ждет около 800 работников трех городских предприятий. Цифра все-таки серьезная.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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