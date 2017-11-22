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22 ноября 2017
Благоустройство
Проезд к железнодорожной кассе в Балабанове перекрыли полусферами
В местной администрации решили устранить эту проблему радикально – то есть вообще перекрыв узкий проезд полусферами. Хотя ранее этого делать не хотели, поскольку таким образом ограничивается доступ и служебному автотранспорту. Однако укоры в бессилии повлиять на ситуацию все-таки заставили чиновников пересмотреть свои взгляды.
История с маршруткой, мешающей проходу людей, вызывала недоумение не только у простых жителей, но и у главы Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА. Не случайно, что на днях, проводя планерку администрации, он вновь поинтересовался: «Не стоит ли там больше этот злодей?»
Однако мы уже не увидим данную маршрутку на старом месте, и остается лишь ждать, где она объявится теперь, ведь в то, что этот частник добровольно откажется от своего бизнеса, верится слабо.
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