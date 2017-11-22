|
22 ноября 2017
Медицина
В Боровском районе появится новый ФАП
Как рассказал главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК, в деревне Асеньевское в следующем году запланировано создание модульного фельдшерско-акушерского пункта.
По словам Владимира Александровича, уже определена точная площадка, где будет установлен ФАП и сейчас идет подготовка для него технического задания. В связи с этим глава района Илья ВЕСЕЛОВ дал распоряжение продумать, как подвести к этому месту все необходимые коммуникации.
– Если у нас появилась возможность получить по программе этот ФАП, то нужно ее использовать, и ни в коем случае не упускать, – подчеркнул Илья Борисович.
Просмотров: 85
Последние новости из рубрики «Медицина» и по тэгам #фап, #программа, #асеньевское:
21 ноября 2017
Грипп в Обнинске ожидают после Нового года
В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что уровень респираторных заболеваний на сегодняшний
14 ноября 2017
Вакцинация в Обнинске практически завершена
На вчерашней планерке в городской администрации заместитель главного врача КБ№8 Эдуард ИВАНОВ доложил
30 октября 2017
Грипп в Обнинск пока не пришел
О том, что в первом наукограде случаев заболевания гриппом в этом сезоне еще зарегистрировано не было,
25 октября 2017
МРНЦ отметит юбилей и проведёт день открытых дверей
В этом году исполнилось 55 лет со дня основания Медицинского радиологического научного центра в Обнинске.
24 октября 2017
В Балабанове поразмыслят над стимулом для горожан
Федеральная программа «Комфортная городская среда», в которой Балабаново в этом году принял участие,
23 октября 2017
Главный врач Обнинска опроверг информацию о найденном без сознания мальчике
На просторах интернета сегодня был распространен весьма печальный пост, где сообщалось о том, что в приемном
23 октября 2017
В Боровском районе обсудят идею присвоения имени новой поликлинике
В июне 2016 года в соседнем с Обнинском Балабанове был сдан в эксплуатацию самый долгожданный социальный
20 октября 2017
В Балабанове поделят программные семь миллионов
В соседнем с Обнинском Балабанове начали работать над распределением обещанных 7,7 миллионов рублей,
19 октября 2017
Обнинск стал площадкой для встречи онкологов стран БРИКС, Европы и США
Сегодня в Медицинском радиологическом научном центре стартовали вторые международные чтения памяти академика
12 октября 2017
Новых педиатров в Обнинске ждут лишь в следующем году
Не секрет, что дефицит кадров в системе здравоохранения наблюдается давно. Однако с наступлением холодов
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
Самое читаемое
Благоустройство
9 ноября 2017
Балабановцы сочли новую детскую площадку небезопасной
Строительство
8 ноября 2017
Чиновники раскрыли имя застройщика у «Плазы»
Лента новостей
22 ноября 2017
В Балабанове мечтают о «литературном» памятнике
В...
22 ноября 2017
В Балабанове не дали миллион рублей на книгу
В...
22 ноября 2017
В Старом городе заканчивается ремонт фасада еще одного дома
В...
22 ноября 2017
Обнинские борцы не дают соперникам расслабляться
На...
22 ноября 2017
Балабановские чиновники попросят РЭС не оставлять после себя траншеи
В...
22 ноября 2017
Парковку на Балабановском кладбище должны заасфальтировать в следующем году
В...
21 ноября 2017
В Балабанове приведут в порядок три самые страшные подстанции
Жители...
21 ноября 2017
Обнинская полиция провела День открытых дверей по трудоустройству
Важно...
21 ноября 2017
Обнинские полицейские задержали серийного вора
С...
21 ноября 2017
В Балабанове появится площадка с символикой города
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
6
Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!
3
3
НЕСЧАСТНАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ДОШЛА ДО ГУБЕРНАТОРА. ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ – ПРЕЗИДЕНТ МЕДВЕДЕВ
4
2
Скандальный «Химик»
5
2
Утопая в отходах...
1
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
2
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
3
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
4
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
5
6
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
720
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.