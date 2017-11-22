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В Боровском районе появится новый ФАП

22 ноября 2017
Медицина


В Боровском районе появится новый ФАП

Как рассказал главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК, в деревне Асеньевское в следующем году запланировано создание модульного фельдшерско-акушерского пункта.

По словам Владимира Александровича, уже определена точная площадка, где будет установлен ФАП и сейчас идет подготовка для него технического задания. В связи с этим глава района Илья ВЕСЕЛОВ дал распоряжение продумать, как подвести к этому месту все необходимые коммуникации.

– Если у нас появилась возможность получить по программе этот ФАП, то нужно ее использовать, и ни в коем случае не упускать, – подчеркнул Илья Борисович.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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