В Старом городе заканчивается ремонт фасада еще одного дома

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

На данный момент пока не состоялась приемка трех домов. Двух – в Боровске и одного в совхозе Боровском.

В ближайшие несколько лет город не построит ни одной школы?