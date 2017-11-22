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22 ноября 2017
Строительство
В Старом городе заканчивается ремонт фасада еще одного дома
В этом году в старой части Обнинска было отремонтировано четыре фасада, причем на некоторых домах строителям пришлось не только ограничиться покраской, но и фактически восстанавливать декоративные детали зданий.
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name межрайонный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Денис ШУМИЛИН, в течение двух недель будет создана комиссия для приемки работ.
В отличие от прошлого года, когда фасад одного из домов ремонтировали зимой, в этом году подрядчикам удалось уложиться в сроки и закончить до наступления холодов. По словам Шумилина, связано это, прежде всего с отлаженной работой Фонда: -На данный момент мы уже рассматриваем дома, которые войдут в программу в 2019 году, для того, чтобы вовремя сделать проектно-сметную документацию, её проверить, отторговать и чтобы подрядчик своевременно вышел на объект.
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