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В Старом городе заканчивается ремонт фасада еще одного дома

22 ноября 2017
Строительство


В Старом городе заканчивается ремонт фасада еще одного дома

В доме номер четыре по улице Осипенко ремонтные работы по капитальному ремонту вышли на финишную прямую.

В этом году в старой части Обнинска было отремонтировано четыре фасада, причем на некоторых домах строителям пришлось не только ограничиться покраской, но и фактически восстанавливать декоративные детали зданий.

Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name межрайонный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Денис ШУМИЛИН, в течение двух недель будет создана комиссия для приемки работ.

В отличие от прошлого года, когда фасад одного из домов ремонтировали зимой, в этом году подрядчикам удалось уложиться в сроки и закончить до наступления холодов. По словам Шумилина, связано это, прежде всего с отлаженной работой Фонда: -На данный момент мы уже рассматриваем дома, которые войдут в программу в 2019 году, для того, чтобы вовремя сделать проектно-сметную документацию, её проверить, отторговать и чтобы подрядчик своевременно вышел на объект.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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