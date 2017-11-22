Многодетную женщину-следователя наградили почетной грамотой

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня матери, накануне прошло в Городском Дворце Культуры.Слова поздравлений в адрес мам звучали от руководства Горсобрания, администрации, представителей духовенства, а также от руководителей различных городских предприятий.В рамках празднования многодетным матерям были вручены почетные грамоты, цветы и подарки. В числе награжденных оказалась и следователь следственного отдела ОМВД России по городу Обнинску Виктория ПЛАКСИНА. В свои 27 лет она уже является мамой троих малышей. Старшему сыну Виктории всего три годика, а в августе прошлого года на свет появились двойняшки Анна и Кирилл.Плаксина - выпускница Московского университета МВД России. Службу в органах внутренних дел она проходит с 2009 года. В настоящий момент Виктория находится в декретном отпуске, и все свое время посвящает воспитанию детей.