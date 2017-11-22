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22 ноября 2017
ЖКХ
В Обнинске решили, что АДС сможет заработать сама
И связано это с тем, что данная коммунальная служба имеет возможность самостоятельно зарабатывать деньги, заключая договоры обслуживания с различными предприятиями. Как пояснили финансисты, эти заработки и помогут «аварийке» покрыть все убытки.
Однако многие жители города с такой постановкой дела не согласились. Все знают, что АДС нередко работает бесплатно, выполняя работу управляющих компаний. И эти затраченные средства муниципальному предприятию никто потом не компенсирует.
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