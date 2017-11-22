В Обнинске решили, что АДС сможет заработать сама

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

Вчера на комитете по ЖКУ Обнинского Горсобрания депутаты с сожалением узнали о том, что в 2018 году расходы на городскую аварийно-диспетчерскую службу уменьшатся.И связано это с тем, что данная коммунальная служба имеет возможность самостоятельно зарабатывать деньги, заключая договоры обслуживания с различными предприятиями. Как пояснили финансисты, эти заработки и помогут «аварийке» покрыть все убытки.Однако многие жители города с такой постановкой дела не согласились. Все знают, что АДС нередко работает бесплатно, выполняя работу управляющих компаний. И эти затраченные средства муниципальному предприятию никто потом не компенсирует.