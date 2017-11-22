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22 ноября 2017
В Балабанове не дали миллион рублей на книгу
В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты «завернули» идею администрации об издании книги по истории города ценой в миллион рублей.
Именно такая сумма значилась в расходах муниципального бюджета на 2018 год, проект которого сейчас рассматривают профильные комиссии Гордумы.
Народные избранники не увидели необходимости тратить такие большие деньги на книгу, которая сейчас только находится в процессе написания. К тому же администрация не смогла объяснить, как в итоге будет выглядеть это издание, и каким тиражом напечатано.
Тем не менее, депкрпус не отказал окончательно в идее, согласившись рассмотреть этот вопрос в следующем году, при планировании бюджета на 2019 год.
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