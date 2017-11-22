Обнинск
Новости
В Балабанове не дали миллион рублей на книгу

22 ноября 2017


В Балабанове не дали миллион рублей на книгу

В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты «завернули» идею администрации об издании книги по истории города ценой в миллион рублей.

Именно такая сумма значилась в расходах муниципального бюджета на 2018 год, проект которого сейчас рассматривают профильные комиссии Гордумы.

Народные избранники не увидели необходимости тратить такие большие деньги на книгу, которая сейчас только находится в процессе написания. К тому же администрация не смогла объяснить, как в итоге будет выглядеть это издание, и каким тиражом напечатано.

Тем не менее, депкрпус не отказал окончательно в идее, согласившись рассмотреть этот вопрос в следующем году, при планировании бюджета на 2019 год.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 28

Последние новости из рубрики «» и по тэгам #Балабаново, #история, #бюджет:


22 ноября 2017

Обнинцам рассказали, где можно купить дешевые продукты
Регулярный мониторинг цен от сотрудников обнинской администрации является отличным подспорьем для тех,...
22 ноября 2017

Калужский омбудсмен похвалил обнинцев за грамотность
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ в наукоград с официальными визитами...
22 ноября 2017

Обнинские депутаты не поделили место в комиссии
На прошедшем вчера заседании комитета по ЖКУ, на повестке дня рассматривался вопрос, о направлении депутатов...
22 ноября 2017

В Обнинске решили, что АДС сможет заработать сама
Вчера на комитете по ЖКУ Обнинского Горсобрания депутаты с сожалением узнали о том, что в 2018 году расходы...
22 ноября 2017

Многодетную женщину-следователя наградили почетной грамотой
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня матери, накануне прошло в Городском Дворце Культуры.
22 ноября 2017

Обнинские депутаты захотели знать больше подробностей о расходах
На прошедшем вчера заседании комитета по ЖКУ свой доклад представила начальник управления финансов администрации...
22 ноября 2017

Проезд к железнодорожной кассе в Балабанове перекрыли полусферами
В соседнем Балабанове наконец-то завершилась история с постоянно останавливающейся возле железнодорожных...
22 ноября 2017

Обнинские финансисты не видят проблему грядущей безработицы
На вчерашнем заседании комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания начальник управления финансов городской...
22 ноября 2017

Обнинская карта ремонта дорог будет готова уже через месяц
Глава администрации Обнинска Владислав ШАПША дал поручение сотрудникам комплекса городского хозяйства...
22 ноября 2017

Обнинские кулинары опять чудят
Жители Обнинска не перестают пугать своих соседей задымлениями. И каждый раз ложные звонки на пульт службы...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.