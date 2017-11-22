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В Балабанове мечтают о «литературном» памятнике

22 ноября 2017
Благоустройство


В Балабанове мечтают о «литературном» памятнике

В Балабанове готовятся обновить фасад взрослой городской библиотеки.

Финансирование этих работ уже предусмотрено в бюджете следующего года. Ранее администрация представила проект, согласно которому на кирпичных стенах должны появиться изображения книг и цитаты русских классиков.
Однако мечты не стоят на месте, и вслед за желанием преобразить само здание появилась идея установить поблизости архитектурную форму, так сказать, литературного содержания.
Два возможных варианта были представлены депутатам. Однако они не только не вдохновили их на одобрение финансового сопровождения, но и породили возмущения.
В частности депкорпус удивился впервые открывшимся планам сотрудников библиотеки «убрать магазин» с соседствующей территории и создать там тематически мини-сквер. Примечательно, что ранее о такой идее депутаты не слышали, и узнал о ней лишь во время рассмотрения расходов бюджета на городскую библиотеку.
В итоге члены комиссии решили отложить мечты о памятнике до лучших времен, а также посоветовали администрации проработать идею общегородского конкура эскизов и последующего электронного голосования по ним жителей Балабанова.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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