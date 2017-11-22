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К концу года обнинская казна «поправится» на пару миллионов

22 ноября 2017
Экономика


К концу года обнинская казна «поправится» на пару миллионов

Причина этому – проведение аукциона по продаже нежилого помещения, площадью почти в сорок квадратов, расположенного по улице Курчатова.

Организатором торгов выступила Администрация Обнинска и согласно описанию лота, объект свободен от прав иных лиц и является собственностью муниципального образования «Город Обнинск».

Начальная ставка, от которой и будут «плясать» потенциальные покупатели составляет один миллион сто семьдесят тысяч рублей без учета НДС. Один «шаг», то есть сумма, которую должны предложить заинтересованные лица – 58 500 тысяч рублей.

Отметим, что для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 234 000 тысячи рублей, который, впрочем, могут вернуть, если будет принято решение не участвовать в аукционе.

Подать заявку можно до 19-го декабря этого года по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, к. 306.

Сами торги состоятся 25-го декабря. Выиграет тот претендент, который предложит наибольшую сумму. Так что вполне возможно, что к концу календарного года в бюджет упадет солидная копеечка размером в пару миллионов рублей.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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