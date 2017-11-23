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Боровские РЭС пообещали предупреждать глав администраций об отключениях света

23 ноября 2017
ЖКХ


Боровские РЭС пообещали предупреждать глав администраций об отключениях света

Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ обратил внимание начальника боровских РЭС Андрея ПОПОВА на участившиеся жалобы жителей в связи с постоянными отключениями света, причем зачастую без предупреждения.

Однако главный энергетик оказался не согласен с этим утверждением.
– Мы выкладываем эту информацию на сайте за сутки до отключения и предупреждаем юридические лица, – рассказал Попов.
Однако большинство пенсионеров вряд ли имеют возможность постоянно мониторить интернет в поисках сообщений от РЭС, да и к каким-либо юридическим лицам они тоже не имеют отношения.
Поэтому Андрей Попов попросил глав поселений предоставить ему списки старших по деревням, с которыми можно контактировать. Правда тут же выяснилось, что такая информация в РЭС уже давно была предоставлена.
– Нужно за сутки давать эту информацию главам администраций. А они уже сами разберутся, что с ней делать и кому ее перенаправить, – попросил Илья Веселов.
 
 
Автор новости: Константин Еременко

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