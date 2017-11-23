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С нового года в Обнинске вырастет плата за капремонт

23 ноября 2017
ЖКХ


С нового года в Обнинске вырастет плата за капремонт

Такой «подарок» населению сделало региональное Правительство.

Так, с нового года люди, проживающие в домах без лифта, вместо привычных шести рублей семидесяти шести копеек заплатят семь рублей три копейки за квадратный метр. В домах же, оборудованных лифтами, плата достигнет восьми рублей двух копеек.

При этом в региональном Фонде капремонта предупреждают, что те, кто пользуется услугой «автоплатеж», могут попасть в список должников, если при оплате последней квитанции текущего года не скорректируют цифры в большую сторону. У людей не только появится долг, но и будут начислены пени за него.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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