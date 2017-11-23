Марина Девятова приедет в Обнинск уже на следующей неделе!

Совсем скоро, в следующую субботу, второго декабря, с новой зажигательной шоу-программой в Обнинск приедет популярная певица Марина ДЕВЯТОВА! В наукоград Марина приезжает уже не в первый раз и каждый раз на ее концертах – аншлаг! Певица и ее танцевальный коллектив заряжают зрителей позитивом, да так, что никто не может усидеть на месте и уже к третьей песне гости сами пускаются в пляс и с удовольствием подпевают Марине.В этот раз Марина приедет в Обнинск с новой программой «Дороги счастья». Со сцены обнинского дворца культуры прозвучат как знакомые обнинцам песни, так и новые хиты.Так что если вы еще не знаете, как проведете выходные – запланируйте поход на концерт и подарите себе яркие эмоции! Спешите купить билеты! Их осталось очень мало!