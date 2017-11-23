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23 ноября 2017
Марина Девятова приедет в Обнинск уже на следующей неделе!
В этот раз Марина приедет в Обнинск с новой программой «Дороги счастья». Со сцены обнинского дворца культуры прозвучат как знакомые обнинцам песни, так и новые хиты.
Так что если вы еще не знаете, как проведете выходные – запланируйте поход на концерт и подарите себе яркие эмоции! Спешите купить билеты! Их осталось очень мало!
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