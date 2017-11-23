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В Обнинске пасынок «прикололся» над отчимом

23 ноября 2017
Криминал


В Обнинске пасынок «прикололся» над отчимом

Очередной факт мошенничества раскрыли обнинские полицейские, примечательно, что и преступник и пострадавший оказались членами одной семьи.

20-летний юноша, заглянув в шкаф, где лежал кошелек отчима, увидел в нем крупную сумму денег. Молодому человеку было невдомек, что 55 тысяч рублей подарили его маме на день рождения. Не долго думая, предприимчивый отпрыск заменил купюры на билеты банка приколов, и начал жить на широкую ногу.

Подмену через некоторое время заметила мать, когда решила воспользоваться припрятанными наличными по своему усмотрению. О пропаже денег семья тут же сообщила в полицию, которая и нашла вора.

Отпираться молодой человек не стал и клятвенно пообещал вернуть украденное. Его действия квалифицируются как мошенничество. За содеянное он может на пять лет лишиться свободы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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