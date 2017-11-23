На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей

Депутатский корпус приступил к рассмотрению расходов бюджета предстоящего года.Так, в 2018-м году на организацию и проведение спортивных мероприятий уйдет два миллиона рублей. Старания специалистов культурной области обойдутся городу дороже. На общегородские мероприятия в бюджете заложено пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч рублей, что на сто тридцать тысяч больше по сравнению с уходящим годом.С одной стороны - деньги не малые, но если анализировать другие статьи расходов, то только на проведение научно-практических конференций, лекций и культурно-просветительских мероприятий Управлению культуры и молодежной политики выделено шесть с половиной миллионов рублей. Причем многие такие мероприятия проводятся лишь для галочки и никакого интереса у горожан не вызывают.