Обнинск
Новости
На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей

23 ноября 2017
Экономика


На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей

Депутатский корпус приступил к рассмотрению расходов бюджета предстоящего года.

Так, в 2018-м году на организацию и проведение спортивных мероприятий уйдет два миллиона рублей. Старания специалистов культурной области обойдутся городу дороже. На общегородские мероприятия в бюджете заложено пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч рублей, что на сто тридцать тысяч больше по сравнению с уходящим годом.

С одной стороны - деньги не малые, но если анализировать другие статьи расходов, то только на проведение научно-практических конференций, лекций и культурно-просветительских мероприятий Управлению культуры и молодежной политики выделено шесть с половиной миллионов рублей. Причем многие такие мероприятия проводятся лишь для галочки и никакого интереса у горожан не вызывают.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 141

Последние новости из рубрики «Экономика» и по тэгам #бюджет, #праздники, #деньги:


23 ноября 2017

В Обнинске пасынок «прикололся» над отчимом
Очередной факт мошенничества раскрыли обнинские полицейские, примечательно, что и преступник и пострадавший...
22 ноября 2017

Обнинские финансисты не видят проблему грядущей безработицы
На вчерашнем заседании комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания начальник управления финансов городской...
22 ноября 2017

К концу года обнинская казна «поправится» на пару миллионов
Причина этому – проведение аукциона по продаже нежилого помещения, площадью почти в сорок квадратов,...
22 ноября 2017

В Балабанове не дали миллион рублей на книгу
В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты «завернули» идею администрации об издании книги по истории...
22 ноября 2017

В Балабанове мечтают о «литературном» памятнике
В Балабанове готовятся обновить фасад взрослой городской библиотеки. Финансирование этих работ уже предусмотрено...
20 ноября 2017

В следующем году «Паркон» принесет городу на два миллиона рублей больше, чем в текущем
Такие данные в конце прошедшей рабочей недели депутатам озвучила главный финансист города Людмила КОНОВАЛОВА.
20 ноября 2017

Балабановским чиновникам поднимут зарплату
В соседнем с Обнинском Балабанове чиновников ожидает очередное повышение зарплаты. Такое предварительное...
20 ноября 2017

Калужский фармкластер посеребрили
Недавно Калужский фармацевтический кластер прошел процедуру выездного аудита специалистами Европейского...
17 ноября 2017

Обнинские депутаты пока не уверены, что чиновники учли их финансовые пожелания
В настоящее время «парламентарии» наукограда рассматривают бюджет на будущий год и плановый периоды 2019-2020...
17 ноября 2017

Обнинским чиновникам фактически нечего продавать
На совместном заседании комитетов экономического блока, которое прошло сегодня, депутаты продолжили рассмотрение...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.