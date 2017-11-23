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23 ноября 2017
Экономика
На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей
С одной стороны - деньги не малые, но если анализировать другие статьи расходов, то только на проведение научно-практических конференций, лекций и культурно-просветительских мероприятий Управлению культуры и молодежной политики выделено шесть с половиной миллионов рублей. Причем многие такие мероприятия проводятся лишь для галочки и никакого интереса у горожан не вызывают.
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