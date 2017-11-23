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Внимание, розыск!

23 ноября 2017
Криминал


Внимание, розыск!

Сотрудники обнинской полиции разыскивают пару – мужчину и женщину, попавших в объектив камеры видеонаблюдения одной из торговой точки города.

Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о персональных данных указанных личностей или их местонахождении, сообщить в правоохранительные органы.

Информацию сообщать по телефонам: 39 – 4-98-11, 39-4-98-53 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.


 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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