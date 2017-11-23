Внимание, розыск!

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

Сотрудники обнинской полиции разыскивают пару – мужчину и женщину, попавших в объектив камеры видеонаблюдения одной из торговой точки города.Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о персональных данных указанных личностей или их местонахождении, сообщить в правоохранительные органы.Информацию сообщать по телефонам: 39 – 4-98-11, 39-4-98-53 или 02.Конфиденциальность гарантируется.