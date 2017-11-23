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23 ноября 2017
Благоустройство
В обнинский поселок «Экодолье» можно будет заехать только по пропуску
Как рассказал руководитель компании-застройщика Сергей СОКОЛОВ, жители давно жаловались на то, что в поселок имеют возможность въезжать все подряд. И теперь беспрепятственно это смогут делать только его жители.
В течение трех последних месяцев им выдавали электронные пластиковые пропуска-карточки, с помощью которых можно будет открывать все три существующих в «Экодлье» шлагбаума: один центральный и два периферийных.
Дополнительные меры безопасности в поселке обеспечат и установленные над шлагбаумами, а также вдоль центральных улиц, камеры видеонаблюдения.
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