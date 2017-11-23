Обнинск
Новости
В обнинский поселок «Экодолье» можно будет заехать только по пропуску

23 ноября 2017
Благоустройство


В обнинский поселок «Экодолье» можно будет заехать только по пропуску

Сегодня с 16.00 в обнинском поселке «Экодолье» в тестовом режиме начнет работать пропускной режим.

Как рассказал руководитель компании-застройщика Сергей СОКОЛОВ, жители давно жаловались на то, что в поселок имеют возможность въезжать все подряд. И теперь беспрепятственно это смогут делать только его жители.

В течение трех последних месяцев им выдавали электронные пластиковые пропуска-карточки, с помощью которых можно будет открывать все три существующих в «Экодлье» шлагбаума: один центральный и два периферийных.

Дополнительные меры безопасности в поселке обеспечат и установленные над шлагбаумами, а также вдоль центральных улиц, камеры видеонаблюдения.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 180

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #пропуск, #шлагбаум, #видеонаблюдение:


22 ноября 2017

Проезд к железнодорожной кассе в Балабанове перекрыли полусферами
В соседнем Балабанове наконец-то завершилась история с постоянно останавливающейся возле железнодорожных...
23 ноября 2017

В Балабанове продырявленного снеговика попытаются вернуть к жизни
В соседнем Балабанове уже началась подготовка к новогодним праздникам и в ближайшее время в городе должны...
21 ноября 2017

В Балабанове опредилили “комфортную пятерку” на 2018 год
В Балабанове определили дома, дворы которых в следующем году войдут в программу «Формирование комфортной...
22 ноября 2017

Парковку на Балабановском кладбище должны заасфальтировать в следующем году
В Балабанове на городском кладбище на днях появилась скамейка, которую просили установить местные жители.
22 ноября 2017

В Балабанове мечтают о «литературном» памятнике
В Балабанове готовятся обновить фасад взрослой городской библиотеки. Финансирование этих работ уже предусмотрено...
20 ноября 2017

В Обнинске начали реконструировать мост
В Обнинске, наконец, начали активно проводить работы по реконструкции моста через железную дорогу. В...
20 ноября 2017

В Обнинске за 2017 год в асфальт закатали более 48 миллионов рублей
Такую статистику сегодня на совещании в Администрации в рамках отчета о проделанной деятельности начальник...
21 ноября 2017

В Балабанове появится площадка с символикой города
В соседнем с Обнинском Балабанове все ещё идет процесс установки детских площадок во дворах. Несмотря...
21 ноября 2017

В Балабанове приведут в порядок три самые страшные подстанции
Жители Балабанова уже давно возмущаются внешним видом старых электроподстанций, и на днях в РЭС, наконец-то,...
19 ноября 2017

Новая экопарковка обернулась для одного из балабановских домов кошмаром!
С наступлением дождей некоторые жители балабановского дома 11 по улице Боровской пришли в ужас от результатов...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.