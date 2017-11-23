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23 ноября 2017
Благоустройство
В Балабанове продырявленного снеговика попытаются вернуть к жизни
Правда, как рассказала директор Дома культуры Ирина НИКИФОРЕНКО, у одной из них возникли серьезные проблемы. Дело в том, что так полюбившийся балабановцам снеговик оказался поврежден еще с прошлого года, и поэтому жители в этот раз его могут уже не увидеть.
Местные городские руководители, узнав об этой неприятности, дали Ирине Александровне массу советов, как вернуть снеговика к жизни. Залепить жвачкой, обратится за помощью в МЧС или в обувную мастерскую – вот неполный перечень их идей.
А после того, как эти меры будут испробованы, решено провести контрольное надувание, чтобы точно определиться с будущим снеговика.
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