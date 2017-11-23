В Обнинске спасатели не дали старушке замерзнуть

За последние два дня обнинским спасателям пришлось уже два раза вскрывать входные двери жителей города.И в обоих случаях фигурировали старушки.Сначала на улице Гагарина обеспокоенные родственники пожилой женщины вызвали сотрудников МЧС после того, как не смогли достучаться и дозвониться до своей подопечной. Чуть позже выяснилось, что паниковали они зря. Потому что в тот самый момент, когда дверь вскрыли, и все участники этого действа вошли в прихожую, бабушка, абсолютно довольная, выходила из ванной, где она принимала душ. Оказалось, что пенсионерка просто не слышала стуков и телефонных звонков. И все это случилось вчера днем.А сегодня в пять утра в службу 112 позвонила еще одна старушка, проживающая на проспекте Маркса. Как обычно, в пять утра, она вышла из дома, чтобы покормить ожидающих ее возле подъезда кошек. Женщина была в одном тоненьком домашнем халате и при этом, захлопнув все двери, забыла взять с собой ключи. А беспокоить в столь раннее время своих соседей она не решилась и поэтому обратилась за помощью спасателей. Благо еще, что мобильник лежал в кармане.Те прибыли быстро и вскрыли дверь подъезда, а также входную дверь квартиры. Так что любительница кошек замерзнуть не успела.