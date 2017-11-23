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Балабановские спортсмены не доедают

23 ноября 2017
Спорт


Балабановские спортсмены не доедают

О том, что спортсмены Балабанова чувствуют себя ущемленными в плане питания, заявил депутат Городской Думы Виктор ХОМЕНКО, который работает в Центре физкультуры и спорта, тренируя юных теннисистов.

По его словам, выезжая на региональные соревнования, воспитанники всех секций получают пайковые из расчета 200 рублей на человека.

- Дети меня спрашивают: Виктор Валентинович, почему нам так мало дают на еду? Почему спортсменам из других районов платят по триста рублей, а нам только двести? – заявил депутат.

Факт «недоедания» подтвердил и директор ЦФиС Павел БУРЦЕВ, заметив, что 400 тыс. рублей в год на питание во время выездных соревнований не покрывают потребность молодых организмов. Более того, по словам спортивного функционера, этих денег хватает только на участие в региональных встречах. А вот питание детей на выездах за пределы Калужской области приходится обеспечивать родителям спортсменов.

Стоит отметить, что работа над формированием бюджета на 2018 год в Балабанове не завершена. А потому у балабановских спортсменов, пусть слабая, но все еще есть, надежда на то, что депутаты добавят им денег на питание во время соревнований, на которых они выступают за честь всего города.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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