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23 ноября 2017
Спорт
Балабановские спортсмены не доедают
По его словам, выезжая на региональные соревнования, воспитанники всех секций получают пайковые из расчета 200 рублей на человека.
- Дети меня спрашивают: Виктор Валентинович, почему нам так мало дают на еду? Почему спортсменам из других районов платят по триста рублей, а нам только двести? – заявил депутат.
Факт «недоедания» подтвердил и директор ЦФиС Павел БУРЦЕВ, заметив, что 400 тыс. рублей в год на питание во время выездных соревнований не покрывают потребность молодых организмов. Более того, по словам спортивного функционера, этих денег хватает только на участие в региональных встречах. А вот питание детей на выездах за пределы Калужской области приходится обеспечивать родителям спортсменов.
Стоит отметить, что работа над формированием бюджета на 2018 год в Балабанове не завершена. А потому у балабановских спортсменов, пусть слабая, но все еще есть, надежда на то, что депутаты добавят им денег на питание во время соревнований, на которых они выступают за честь всего города.
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