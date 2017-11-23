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В Балабанове утвердили коммунальный индекс на 2018 год

23 ноября 2017
ЖКХ


В Балабанове утвердили коммунальный индекс на 2018 год

На состоявшемся сегодня заседании Городской Думы балабановские депутаты утвердили предельно допустимый индекс изменения размера платы за коммунальные услуги на следующий год.

Согласно Проекту постановления губернатора Калужской области, для этого населенного пункта увеличение тарифов не должно превышать 6%.

В итоге, в 2018 году отопление для горожан подорожает на 6%, ГВС – на 5,86%, ХВС и водоотведение – на 5%, электроэнергия – на 3,6% и газоснабжение – на 3,4%. Совокупно грядущее во втором полугодии повышение составит 5,66%, то есть не перешагнет рубеж в 6%.

Стоит отметить, что этим же Проектом постановления предусмотрено увеличение предельного индекса и для других поселений Боровского района. Так для Ермолина и Асеньевского рубеж также отмечен в 6%, а вот в Боровске обозначился на отметке 10%.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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