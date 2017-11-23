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23 ноября 2017
Криминал
В Обнинске гаишникам - взяточникам, вынесли суровый приговор!
Громкий коррупционный скандал потряс Обнинск в начале февраля этого года.
В деле были замешаны два сотрудника Госавтоинспекции, которые готовы были закрыть глаза на административное правонарушение за вознаграждение в сто тысяч рублей. Первую часть требуемой суммы мужчина отдал полицейским еще в декабре прошлого года, а вторую - в феврале этого, после чего сотрудники ГИБДД были задержаны с поличным.
Все время, что длилось следствие, один из подозреваемых находился в СИЗО, а второй дома. Первое слушание по делу прошло в начале сентября, и лишь 21 ноября был вынесен приговор. Бывших полицейских Обнинский городской суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима, в дополнение им был назначен штраф - два миллиона рублей каждому.
- По моему мнению, санкция статьи за групповое получение взятки является чрезмерно суровой. К примеру, за одно из самых опасных преступлений – убийство - нижний порог наказания предусмотрен в виде шести лет лишения свободы, в то время как за групповое получение взятки от семи лет лишения свободы. В данном случае законодатель говорит, что коррупционное преступление опаснее убийства, - комментирует адвокат Роман БАЛАКАЕВ.
Несмотря на то, что Обнинский городской суд назначил наказание ниже низшего предела - пять лет лишения свободы, сторона защиты считает, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства.
- Санкции статьи предусматривают наказание, в том числе, в виде штрафа без лишения граждан свободы, - пояснил Балакаев.
По словам защитника, решение об обжаловании приговора его клиентом еще не принято.
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