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23 ноября 2017
Власть
Областные чиновники пообщаются с обнинцами тет-а-тет
Начало декабря ознаменуется для жителей Обнинска приездом сразу трех Калужских чиновников, которые проведут прием граждан.
Так, пятого числа, во вторник с обнинцами пообщается исполняющий обязанности начальника ГЖИ Калужской области Олег МАЛАШИН.
На следующий день – шестого декабря наукоград посетит министр финансов Калужской области Валентина АВДЕЕВА.
И завершится серия приемов встречей министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора ВИРКОВА с жителями Обнинска.
Чтобы попасть на прием к тому или иному чиновнику, необходимо предварительно записаться на прием в будние дни и рабочее время по телефону: (8 484) 39 3-35-21. Также, уже непосредственно в день приема, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Мероприятия пройдут по адресу: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306;
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