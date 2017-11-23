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Областные чиновники пообщаются с обнинцами тет-а-тет

23 ноября 2017
Власть


Областные чиновники пообщаются с обнинцами тет-а-тет

Начало декабря ознаменуется для жителей Обнинска приездом сразу трех Калужских чиновников, которые проведут прием граждан.

Так, пятого числа, во вторник с обнинцами пообщается исполняющий обязанности начальника ГЖИ Калужской области Олег МАЛАШИН.

На следующий день – шестого декабря наукоград посетит министр финансов Калужской области Валентина АВДЕЕВА.

И завершится серия приемов встречей министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора ВИРКОВА с жителями Обнинска.

Чтобы попасть на прием к тому или иному чиновнику, необходимо предварительно записаться на прием в будние дни и рабочее время по телефону: (8 484) 39 3-35-21. Также, уже непосредственно в день приема, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Мероприятия пройдут по адресу: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306;

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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