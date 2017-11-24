В Балабанове не знают, что делать с домом культуры

В соседнем с Обнинском Балабанове власти города пытаются решить дальнейшую судьбу городского ДК.Здание, которому в этом году исполнилось 60 лет, давно перестало отвечать потребностям муниципалитета. На его небольших площадях с трудом удается предоставить место и время для занятий творческих коллективов, а зрительный зал не вмещает всех желающих посетить культурные мероприятия.Чтобы расширить возможности Дома культуры, администрация города одновременно прорабатывает два возможных варианта – строительство дополнительного помещения и капитальный ремонт.Появление пристройки сможет снять остроту проблемы, поскольку в ней планируется создать репетиционные пространства, а за счет нынешних – расширить зрительный зал. Стоимость такого преображения оценивается примерно в 70 млн. рублей, а потому возможно лишь при условии попадания в федеральную программу. Удастся ли городу поймать такую удачу – большой вопрос, который и решили подстраховать планами на капремонт.В какую сумму городскому бюджету обойдется второй вариант до сих пор не понятно. Тем не менее, каким бы путем не решили в итоге пойти власти города, они уже заложили в бюджете следующего года 1,5 млн. рублей на проектные работы.