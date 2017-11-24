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24 ноября 2017
Дети
Обнинская администрация закупит мяса почти на десять миллионов рублей
Девять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь рублей - именно в такую сумму обойдется бюджету закупка говядины и мясных изделий для детских садов на первое полугодие.
По словам начальника отдела общего образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, расходы на питание детей в дошкольных учреждениях выросли, так как увеличилось количество ребят, посещающих детские сады.
А вот сумма, которую ежемесячно тратят на питание ребенка, уже много лет остается неизменной - 2200 рублей. Именно столько и составляет родительская плата. Питание льготных категорий частично оплачивает город, и в этом году на эти цели из бюджета было выделено 14 миллионов рублей.
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