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Обнинская администрация закупит мяса почти на десять миллионов рублей

24 ноября 2017
Дети


Обнинская администрация закупит мяса почти на десять миллионов рублей

Информация об этом размещена на официальном портале закупок.

Девять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь рублей - именно в такую сумму обойдется бюджету закупка говядины и мясных изделий для детских садов на первое полугодие.

По словам начальника отдела общего образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, расходы на питание детей в дошкольных учреждениях выросли, так как увеличилось количество ребят, посещающих детские сады.

А вот сумма, которую ежемесячно тратят на питание ребенка, уже много лет остается неизменной - 2200 рублей. Именно столько и составляет родительская плата. Питание льготных категорий частично оплачивает город, и в этом году на эти цели из бюджета было выделено 14 миллионов рублей.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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