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24 ноября 2017
Транспорт
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Как всегда, перед отправкой очередной электрички в единственную открытую кассу стояла огромная очередь за билетами. И молодые супруги с ребенком решили приобрести их в терминале. И как только женщина опустила в автомат крупную купюру, тот сломался.
Пришедшие на помощь охранники его открыли, но забрать деньги им так и не удалось. Мужчина разнервничался и начал громко ругать работников ОАО «РЖД». Дескать, кто мне вернет мои деньги, и как я уеду без билета.
Надо заметить, что даже в этой ситуации бесплатно билеты молодым людям никто не предоставил. Просто так на платформу их не пустили. В кассе пошли на единственную уступку: пропустили пострадавших без очереди. Так что им пришлось потратить еще одну купюру. А первая так и осталась в прожорливом терминале.
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