У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей

Очередной факт мошенничества зарегистрирован в первом наукограде.Жертвой преступников, по традиции, стала пожилая женщина, которая вместе с мужем пошла в банк и сняла крупную сумму денег.Сценарий, по которому действовали злоумышленники, не был оригинален. После того, как супруги покинули финансовую организацию, к ним подошел мужчина, на куртке которого была надпись «Служба безопасности» и сообщил, что в банке произошла кража кошелька. В этот момент мимо проходил якобы случайный прохожий, которого тоже попросили показать кошелек, как и женщину. Последняя, ничего не подозревая, отдала в руки мошеннику восемьдесят тысяч рублей. Пересчитав деньги, лже-охранник вернул кошелек бабушке, которая, придя домой, не досчиталась шестидесяти тысяч рублей.Сотрудники полиции еще раз обращаются к горожанам с просьбой не терять бдительности, и ни под каким предлогом не отдавать свои деньги в руки незнакомым людям.