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24 ноября 2017
Криминал
У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Жертвой преступников, по традиции, стала пожилая женщина, которая вместе с мужем пошла в банк и сняла крупную сумму денег.
Сценарий, по которому действовали злоумышленники, не был оригинален. После того, как супруги покинули финансовую организацию, к ним подошел мужчина, на куртке которого была надпись «Служба безопасности» и сообщил, что в банке произошла кража кошелька. В этот момент мимо проходил якобы случайный прохожий, которого тоже попросили показать кошелек, как и женщину. Последняя, ничего не подозревая, отдала в руки мошеннику восемьдесят тысяч рублей. Пересчитав деньги, лже-охранник вернул кошелек бабушке, которая, придя домой, не досчиталась шестидесяти тысяч рублей.
Сотрудники полиции еще раз обращаются к горожанам с просьбой не терять бдительности, и ни под каким предлогом не отдавать свои деньги в руки незнакомым людям.
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